“الدبيبة” يستقبل رئيس المخابرات المصرية في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صباح الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ووفدًا وزاريًا مرافقًا له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلديْن، والتعاون في مختلف المجالات، كما أطلع “كامل”، “الدبيبة”؛ على نتائج زيارة الوفد المصري إلى طرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المُبرمة بين البلديْن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء أشار إلى “الدور الإيجابي لجمهورية مصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية؛ بما يُعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر؛ لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات كافة”.

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