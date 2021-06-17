الغرياني: “حفتر” لا يصلح معه إلا السيف والقوة

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم المفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق ‏الغرياني، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووصفه بأنه شخص لا يصلح للتصالح، وأنه لا ‏يصلح معه إلا السيف والقوة.

الغرياني قال – عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – تعليقًا على المصالحات في مدينة ‏مرزق بين التبو والأهالي: “التصالح ينبغي أن يكون مع منهم صادقون، وليس ‏التصالح مع المجرمين المخادعين، لأن هناك أناس لبعتهم الإجرام ‏والخيانة والغدر، ويجلس معك للتصالح ثم هو يعد العدة ويجهز ‏الجيوش وينقض”.

وأشار إلى أن خير دليل على ذلك ما حدث في شهر أبريل ‏‏2019م، حيث كانوا يجلسون في غدامس للتفاوض والحوار، وهم ‏يعدون العدة ويجهزون لاحتلال طرابلس بالقوة، ثم يقولوا لنترك ‏الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، ثم ستعترف بنا، ومثل هذا ‏الشخص، في إشارة لـ”خليفة حفتر”، لا ينفع معه التصالح ولا ينفع ‏معه إلا السيف والقوة.

وأضاف “لكن من تخاصموا وكلهم على مبدأ واحد ينبغي أن ‏يجلسوا ويتصالحوا، وخصوصًا عندما يكونوا هم أهل بلد واحد ‏حتى ترجع البلد إلى وضعها الطبيعي وتستقر الحياة فيها لأن الناس ‏مشردة وضعيفة ومعيشتها صعبة عندما تضيف لها التهجير فهذا ‏ظلم فوق الظلم الواقع عليهم”.

وأتم بقوله “ينبغي أن يجلس أهالي مُرزق، ويتحاوروا ويخشون ‏من الله سبحانه وتعالى، ويعتذر الظالم عن ظلمه، ويقتص من ‏الظالم ما لم يسامح أهل المعتدى عليه الظالم”.‏