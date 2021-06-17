الشاطر: الهدف من الدعوات الملحة لفتح الطريق سرت- مصراتة تمهيد الطريق لغزو مصراتة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن الهدف من الدعوات الملحة لفتح الطريق سرت – مصراته تمهيد الطريق لغزو مصراتة دون أن يشير هل كل الدول المطالبة بفتح الطريق والبعثة الأممية مشتركين في هدف غزو مصراتة أم لا !.

الشاطر قال خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “اختصروا كل المشاكل في فتح طريق لو بقي مغلقًا لعشرة أعوام أخرى ربما يدعم استقرار المنطقة الغربية ونموها”.

وأضاف: “الغريب أن يطالب مسؤول الرئاسي بمساعدة أجنبية لفك الحصار عن حفتر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية