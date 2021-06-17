ليبيا الان

أول تعليق من بعيو بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في أول تعليق له على قرار الحكومة حل المؤسسة “على من يقبل التكليف الصادر إليه من سلطة أعلى، يعترف بها ويخضع لها وينفذ قراراتها، أن يقبل نقيض التكليف أي العزل أو الإعفاء، أو الخروج من المكان أو المهمة المكلف بها بانتهاء المدة أو باختيار البديل، أو بإنهاء وجود المنصب بأي صورة كانت”

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “ما أحوجنا إلى رجــال دولــة كي نبني الــدولــة” “رجـل الــدولــة يعرف أنه يعمل عند الدولة، في أي منصب كان عمله، وأي وظيفة وبأي شروط، فالعقد المكتوب أو غير المكتوب بين الطرفين، الــدولــة كـكـيان صلب، ناجحاً كان أم فاشلاً، قوياً أو ضعيفاً، موجوداً أو شبه مفقود، والموظف الذي يعمل عندها أو يعمل في خدمتها، مهما كان مستواه في سلم السلطة والإدارة، هو إلى حد كبير {عـقـد إذعـان}، كما يقول المصطلح القانوني، الــدولــة فيه وتمثلها السلطة التي تُصدر قرار الإختيار والتكليف هي الطرف الأقوى، مهما بدا ضعيفاً، وحتى لو كان بالفعل ضعيف، مثلما هو واقع السلطات الحالية في لـــيـبـيـــا، وهو أي الذي يصدر إليه التكليف هو الأضعف مهما توهم أنه قوي أو حاول أن يستقوي على الــدولــة متوهماً أنه يستطيع تحديها وأنها لا تقدر عليه”.

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وأضاف بعيو “إن كل منصب في الدولة له مرجعيته ومصدره، فالسلطات الأساسية الحاكمة حسب الدستور أو النظام الأساسي للدولة، رئاسياً كان أم برلمانياً أم مختلطاً، مصدرها الشرعية الشعبية عبر الإنتخاب، أو عبر شرعية ثورية مؤقتة زمناً محدودة مهاماً لايمكن أن تكون لها مشروعية إلا بالعودة إلى الشعب مصدر الشرعية والسلطات، وبقية السلطات خاصة التنفيذية تنتج بالتتابع مصدراً عن مصدر، أما السلطة القضائية فمصدرها الدستور أو القانون الأساسي، ولهذا فهي مستقلة في أدائها لمهامها، لكنها ناشئة في ذاتها عن ذات المصدر الشعبي مصدر الشرعية ومُنشيء السلطات، والسلطة القضائية بهذا المعنى الدقيق هي سلطة كاشفة لبقية السلطات أي ناطقة بحقيقة الواقع القانوني للسلطات، وليست منشئة لها، مادام منشأها الإرادة الشعبية بأي صورة كانت، ولا يمكن لها أن تُبطل سلطة منشأها الإنتخاب إلا بحلول سلطة بديلة من ذات المنشأ”.

وأردف بعيو “لهذا فإن على من يقبل التكليف الصادر إليه من سلطة أعلى، يعترف بها ويخضع لها وينفذ قراراتها، أن يقبل نقيض التكليف أي العزل أو الإعفاء، أو الخروج من المكان أو المهمة المكلف بها بانتهاء المدة أو باختيار البديل، أو بإنهاء وجود المنصب بأي صورة كانت، مادام التكليف والإعفاء تمت بموجب القانون، أو الصلاحيات القانونية التي يمتلكها مصدر التكليف، وإن كانت ثمة ضرر أو مخالفة للقانون فإن على من يرى نفسه المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، الذي قد يتأخر حكمه ويتباطأ، عدله ويتعثر وربما يتعذر مؤقتاً تنفيذ أحكامه، لكنه يظل المرجع الذي علينا أن نحترمه، ولا خيار لنا كي لا نتحول إلى غابة غير الإحتكام إليه في خلافاتنا وفي تدافعاتنا، إذا أردنا أن نضع أسس الدولة، وأن ننتقل من ظلام الفوضى والعبث إلى ضياء السلام والإستقرار”.

وتابع بعيو “أقول هذا للعاقلين الذين ليست على قلوبهم أقفالها، وللعالمين ولو قليلاً بأصول ومقتضيات الوجود في ظل الدولة، وفي كنف القانون، والعمل في مؤسساتها، أما للسطحيين والتافهين والمأجورين، والجهلة الزاعقين في فضاءات إعلام الأغبياء، فلا كلام إليهم ولا لوم عليهم، لأنهم وكما وصفهم القرآن الكريم {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} وينطبق عليهم قول الحق في مُحكم التنزيل  ۖ {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.. صدق الله العظيم”.

وختم بعيو بالقول “رسالتي ستصل بالتأكيد إلى العارفين، أما الجاهلين فأقول لهم ما أمر الله عباده الذين يمشون على الأرض هَوناً أن يردوا به عليهم {ســلامــا}.على الجاهلين سلاما.. لا نبتغي الجاهلين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ما كانش في مرض التوحد في ليبيا أبدا ..،!!!
    هذا بسبب التفكك الاسري وعدم تواجد الأمهات لرعاية بيوتهن
    والانشغال عن اعمال البيت ونظافة البيت والأطفال بالتليفونات الحديثة – والجلوس فالمقاهي والمطاعم ..!!!!
    وعدم وحود حتى برامج للاطفال تعليمية وثقافية وترفيهية و رياضية فالإذاعات المرءية المحلية –
    كل هذا سبب نقص في التربية العقلية والاجتماعية للاطفال –
    زمان كان هناك برامج تجعل الأطفال يجتمعون امام التلفاز في أوقات معينة – ويتعلمون اللغة العربية وكذلك يتعلمون الشجاعة والاخلاص من مشاهد الرسوم المتحركة والبرامج العلمية –
    كل هذا اختفى من سنوات
    الان اصبحتً التكنولوجيا والالعاب الالكترونية مرض وهوس – وخطر محدق – لا يوجد فيها هدف الا اتلاف المخ والأعصاب والكهرباء ..!!
    والأهمال وخلق جيل لا يعرف القيم والاخلاق – والصداقة بين اقرانه – ولا يعرف الحق من الباطل .

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  • المفروض ان تكون هذه هى البداية وليست النهاية بعد التحرر من منصب رسمى يفرض عليك قيود الى كتابة بلا حدود لكشف جرائم الاخوان فى كل مكان فهو جهاد فى سبيل الله ثم الوطن ثم من اجل الانسانية جمعاء .
    فى سبيل الله لان الاخوان خوارج العصر وجماعة ارهابية صدرت فتاوى من اكبر مؤسسات اسلامية بتحريم الانضمام اليها وهى الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بينما نجد من يحتضن الاخوان اعداء الاسلام فهم يشوهون صورة الاسلام السمح حتى لا ينتشر بقيمه فى انحاء العالم ووجد اعدلء الاسلام ضالته فى اشرار فجار يرفعون رايات باطلة باسم الاسلام تخفى وجوه شيطانية ملعونة واجبنا ان نعريهم امام الجميع بتوضيح سماحة الاسلام دين السلام والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس والناس سواسية كاسنان المشط ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه هذا هو كلام رسولنا وحبينا محمد صلى الله عليهم وسلم والتى خالفها الاخوان المفسلين والمصيبة انهم يقولوا ان رسول الله قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين فدوة لهؤلاء الملاعين المفلسين وهم شر خلق الله يتنفسون الكذب ولا عهد لهم ولا امان وفجار فى خصوتهم مفسدون فى الارض يسفكون الدماء وهم اشد الناس غباء ولهذا امر رسول الله بقتل الخوارج وانهم لو ادركهم لقتل قتل عاد .
    فاين من يدعون انهم انصار سنة رسول الله من هؤلاء المجرمين الملاعيين

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