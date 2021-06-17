هذه نتائج لقاء الدبيبه ورئيس المخابرات المصرية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

وأطلع كامل رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين .

وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.