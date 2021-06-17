الدبيبة يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في ديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات.

إلى جانب بحث آلية التنسيق لتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر، لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية.

وأشاد اللقاء الذي حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات، اللواء حسين العائب، ووزير الداخلية، خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، أشاد بالدور الإيجابي لجمهورية مصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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