صالح ونظيره الإيطالي يؤكدان إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونظيره الإيطالي “روبرتو فيكو” على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وثمن صالح خلال لقائه نظيره الإيطالي خلال زيارته لروما اليوم الخميس دور ايطاليا الداعم للحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وبحث الجانبان في مقر مجلس النواب الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين مجلس النواب الليبي والإيطالي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورافق رئيس مجلس النواب خلال زيارته لروما التي تستغرق يومين النواب صباح جمعه وعبدالقادر يحيى.