المنقوش ونظيرتها السودانية تؤكدان على ضرورة توحيد الجهود المشتركة

جددت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، موقف ليبيا الداعم لخارطة الطريق، خلال لقائها نظيرتها السودانية، مريم الصادق المهدي، وذلك على هامش اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بالدوحة.

حيث وصفت المهدي التطورات في ليبيا بالإيجابية، معربة عن رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا، وإعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين والتي لم تنعقد منذ عام 2002.

من جهتها أشادت المنقوش، بموقف السودان الشقيق تجاه ليبيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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