دي مايو: السلطات الليبية قررت إعادة تفعيل إصدار التأشيرات للجنود الإيطاليين في مصراتة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن ليبيا بها 200 جندي إيطالي عالق منذ أبريل الماضي، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

وأضاف دي مايو، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن تبديل الكتيبة الإيطالية بعد 6 أشهر كان ضروريا، لكن السفارة الليبية في روما لم تصدر التراخيص اللازمة لدخول الوحدة الجديدة.

ولفت إلى أن السلطات الليبية قرّرت إعادة تفعيل إجراءات إصدار التأشيرات للعسكريين الإيطاليين العاملين في مصراتة، وهي علامة مهمة على التعاون الذي أبدته”.

وشدد على أن القرار هو جزء من التعاون الثنائي الاستراتيجي الأوسع بين إيطاليا وليبيا، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي سيسهل مهمة العودة إلى العمليات الطبيعية “.

ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة حوار أجرته الخارجية الإيطالية وسفارة إيطاليا في طرابلس مع الحكومة الليبية.