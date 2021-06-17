عقيلة صالح يصل روما.. ويُجدد رفضه لـ”عرقلة الانتخابات”

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، وتوجّه إلى مقر مجلس النواب الإيطالي للقاء رئيسه روبيرتو فيكو، لبحث مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، أن عقيلة صالح، أكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي “رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وثمّن عقيلة صالح الدور المهم لمعالي رئيس مجلس النواب والحكومة الايطالية لاهتمامها بالشأن الليبي، مشيراً إلى أن إيطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد.

وأشار الصافي إلى أن رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد لعقيلة صالح، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

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