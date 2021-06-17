ليبيا تؤكد حق إفريقيا في التمثيل العادل داخل مجلس الأمن

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني على حق إفريقيا في التمثيل العادل داخل مجلس الأمن.

وقال السني في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة التي عقدت الأربعاء والخاصة بمناقشة إصلاح مجلس الأمن، بصفة ليبيا عضواً في مجموعة العشرة الأفريقية C10، تم التأكيد على الموقف الأفريقي الموحد فيما يخص حق أفريقيا في التمثيل العادل داخل مجلس الأمن والمتمثل في توافق ازويليني وإعلان سرت بحسب بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وبين السني أن ليبيا والمجموعة الأفريقية تعبر عن احتجاجها ضد كل المحاولات التي تمت ولازالت من بعض الدول تتعمد حذف إعلان سرت من الأوراق المفاهيمية المتتالية منذ سنوات معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها خلق واقع معاكس لموقف القارة الأفريقية.

وشدد السني على أن ليبيا لن تقبل بهذا الأمر مهما كانت التحديات والظروف التي تمر بها أو الضغوطات التي تمارس على بعض الدول.

وفي هذا الصدد عقدت المجموعة الأفريقية C10 عدة اجتماعات طارئة لمناقشة هذه التطورات ورفع الأمر للاتحاد الأفريقي لأخذ موقف موحد بالخصوص.