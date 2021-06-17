المصرف المركزي يبحث دعم رؤية الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد

بحث مصرف ليبيا المركزي دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد ومساهمة المصحات الخاصة في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء بمكتبه مع رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للمصحات الخاصة بحضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي وعدد من مدراء المصارف التجارية.

وركز الاجتماع على دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد ومساهمة المصحات الخاصة في ذلك بالشراكة والتعاون مع المصارف التجارية وفقاً لضوابط الجودة المعتمدة بالخصوص ووفقا لما انتهى إليه المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي.