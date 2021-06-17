الحويج يبحث مع ممثل البنك الدولي أوجه الدعم الفني المطلوب لليبيا

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأربعاء مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أوجه الدعم الفني المطلوب لدولة ليبيا من البنك الدولي، في إطار خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، لتحقيق التعافي الاقتصادي والعمل على النمذجة الاقتصادية وتحسين تصنيف الدولة الليبية في المؤشرات الدولية بمختلف المجالات.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية