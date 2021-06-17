طبرق تحيي اليوم العالمي للتبرع بالدم

أجرت لجنة المختبرات الطبية ومصرف الدم بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة، زيارة إلى مستشفى طبرق الطبي، للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق الرابع عشر من يونيو، والوقوف على سير العمل في مصرف الدم المركزي بطبرق.
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قناة ليبيا
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