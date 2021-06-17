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طبرق تحيي اليوم العالمي للتبرع بالدم

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرت لجنة المختبرات الطبية ومصرف الدم بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة، زيارة إلى مستشفى طبرق الطبي، للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق الرابع عشر من يونيو، والوقوف على سير العمل في مصرف الدم المركزي بطبرق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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