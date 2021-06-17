أبوجناح يتفقد مركز علاج أطفال التوحد بأبوسليم

قام نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمركز تشخيص وعلاج أطفال التوحد بطرابلس الكائن ببلدية أبوسليم.

وبحسب بيان رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، استقبله مدير عام المركز خالد امحمد النجار، والمدير المساعد مصطفي يونس أبوراوي، ومدير مركز خالد بن الواليد الصحي محمد الشريف، ومدير المشروعات الصحية سامي الشافعي.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير المتابعة الصحية والتأهلية للأطفال المتواجدين في المركز، والوقوف على الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بطيف التوحد لتطوير مهاراتهم المعرفية التواصلية والوظيفية، وتقديم الدعم النفسي والإرشادي لأسرهم.

اطلع النائب، على المرافق التأهيلية والسريرية والتدريبية والترفيهية للمركز، واستعرضت نيتهم في افتتاح مركز مماثل في المنطقة الجنوبية.

كما أثنى المهندس رمضان أبوجناح، على جهود القائمين على المركز، وعبر عن دعمه الكامل وحكومة الوحدة الوطنية لاستمرار عطائهم في هذا المركز، والعمل على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات المعرفية والصحية للأطفال.

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