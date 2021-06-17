لدى استقباله رئيس المخابرات المصري.. المنفي: القاهرة لها دور إيجابي في المصالحة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الخميس، رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

ونقل “كامل” تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

ومن جانبه، أثنى رئيس المجلس الرئاسي، على الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا واحد.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

كما دعا المنفي الرئيس المصري لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.