الفيتوري: ماذا نتوقع من مؤتمر برلين 2 حول ليبيا؟

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن الدور الذي تلعبه ألمانيا في الصراع الدائر في ليبيا وخاصة مع أقتراب موعد انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والسلط الفيتوري الضوء على أبرز القضايا التي سيناقشها المؤتمر أهم المخرجات المنتظرة منه.

واستهل الفيتوري مقاله بقول تستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وعقد المؤتمر الأول في يناير من العام الماضي منذ ذلك الحين شهدت ليبيا عددا من التطورات السياسية والعسكرية الإيجابية.

وتشهد ليبيا وقف لإطلاق النار ساري المفعول منذ توقيعه في جنيف في أكتوبر الماضي. ومع ذلك لم يغادر أي من المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا كما هو مطلوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ومؤتمر برلين الأول. يعد هذا إخفاقا كبيرا للمؤتمر وتوصياته منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510 وملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومن الناحية السياسية ساعد مؤتمر برلين الأول في دفع العملية إلى الأمام. في مارس أدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية اليمين الدستورية بعد أن وافق عليها منتدى حوار نظمته الأمم المتحدة في جنيف في الشهر السابق. كما اتفق المنتدى على موعد 24 ديسمبر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. تقدم الحوار السياسي داخل ليبيا إلى الأمام وإن كان ببطء. تم توحيد معظم المؤسسات الحكومية الموزعة بين شرق البلاد وغربها في ظل الحكومة الجديدة باستثناء الجهازين العسكري والأمني يظلان في قلب الخلافات.

بينما دعت اللجنة العسكرية المسؤولة عن وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى توحيد القوات المسلحة في ليبيا لم يتم فعل أي شيء. وهناك جوانب أخرى من اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذها بما في ذلك فتح الطريق السريع الذي يربط بين شرق وغرب وجنوب البلاد الشاسعة. حتى الآن فشلت جميع الجهود المبذولة لفتح الطريق الحيوي ومن غير المرجح أن تنجح في أي وقت قريب. يمر هذا الطريق الخاص بالقرب من حقول النفط والغاز في البلاد. كما أنه يمر عبر خط الجبهة في سرت الجفرة حيث تواجه القوات من الشرق والغرب بعضها البعض. إن قرب المنطقة من ثروات البلاد من النفط والغاز يجعلها ذات أهمية خاصة للجهات الفاعلة المحلية والدولية المشاركة في ليبيا.

ومن المتوقع أن يستعرض المؤتمر القادم في برلين ما تم تحقيقه منذ مؤتمر برلين الأول وكيفية مساعدة ليبيا في الوصول إلى يوم الاقتراع موحدة وفي سلام. ويندرج المؤتمر في إطار استراتيجية بعثة الأمم المتحدة لمعالجة الصراع الذي دام عقدًا من الزمان. قالت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في مقابلة حديثة إن هناك نهجا “من الخارج إلى الداخل” تستخدم فيه الدول الأجنبية بمساعدة الأطراف المختلفة في ليبيا نفوذها على وكلائها المحليين لتسهيل الاتفاقات. على الأقل هذا ما تأمله الأمم المتحدة. وأوضح ويليامز أن هذا التكتيك يهدف أيضا إلى تجنب الخلافات المعتادة بين الفصائل الليبية التي “تحرف” أي اجتماعات دولية بشأن ليبيا. وأشارت إلى ما لا يقل عن اجتماعين سابقين من هذا النوع في باريس وباليرمو قبل ثلاث سنوات؛ كلاهما فشل في تحقيق نتائج ملموسة بسبب المشاحنات بين الليبيين أنفسهم.

ومن المحتمل أن يختلف مؤتمر برلين الثاني قليلاً في الأهداف والمحتوى والمشاركين. من المرجح أن تتم دعوة حكومة الوحدة الوطنية بينما من غير المتوقع أن يشارك الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. لا يشغل حفتر أي منصب رسمي داخل حكومة الوحدة الوطنية لكنه رحب بتأسيسها. وهذا يعني أن جيشه غير معترف به من قبل الحكومة ولا مندمج في هيكل قيادتها. هذه واحدة من المواقف المحرجة التي لم يتم حلها بعد. يجب إيجاد حل وسط للحفاظ على الزخم السياسي نحو الانتخابات مع الحفاظ على قبول حفتر وداعميه الأجانب بما في ذلك روسيا.

وفي حين أن المؤتمر الأول في العاصمة الألمانية ربما نجح جزئيًا في إجبار الأطراف المحلية على الاتفاق على خطوات معينة إلا أنه فشل في جعل القوى الدولية المشاركة في الصراع تحترم التزاماتها التي قطعتها في برلين. العقبات الرئيسية هنا ذات شقين: التدخل الدولي في الشؤون الداخلية الليبية ، والأهم من ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من الأراضي الليبية.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لوزيرة الخارجية الجديدة لمغادرة هذه القوات من ليبيا لم يفعل أي منها ذلك حتى الآن. لا تزال تركيا وإيطاليا وروسيا وآلاف المرتزقة من ثلاث دول أخرى على الأقل في ليبيا بطريقة أو بأخرى. تركيا على سبيل المثال تدعي أن وجودها قانوني ويستند إلى اتفاق أمني وقعته مع حكومة طرابلس السابقة في نوفمبر 2019. من ناحية أخرى تنفي روسيا وجود أي قوات لها في ليبيا ؛ وتصر على أن مقاتلي مجموعة فاجنر هم أفراد عاديون لا سيطرة لموسكو عليهم. في غضون ذلك من المفترض أن تنظم حكومة الوحدة الوطنية انتخابات ديسمبر دون وجود أي مقاتلين أجانب داخل ليبيا.

وقد توفر مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر برلين الثاني بعض الأمل في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. يبدو أن إدارة بايدن تركز أكثر على ليبيا مقارنة بسابقتها. ربما يكون بايدن قد ذكر ليبيا ثلاث مرات عندما كان يقصد فعلاً قول سوريا، لكن هذا لا يعني أن ليبيا ليست على جدول أعماله. وقد عيّن بالفعل مبعوثًا خاصًا زار طرابلس الشهر الماضي للتعبير عن دعم واشنطن للانتخابات وإبعاد جميع المقاتلين الأجانب. من المتوقع أن يتم تمثيل كل من واشنطن وموسكو في مؤتمر برلين الثاني ، لكن إلى أي مدى يمكن الاتفاق عليهما بشأن ليبيا هو أمر آخر. حذر بايدن نظيره الروسي مرارا وتكرارا من أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف بعد الآن عما تفعله روسيا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ليبيا.

إلى أي مدى ناقش بايدن وفلاديمير بوتين قضية ليبيا في أول قمة وجهًا لوجه بينهما هذا الأسبوع ، سينعكس هذا في مؤتمر برلين الثاني. ويمكن لأي خلافات كبيرة بين الطرفين أن تعرقل انتخابات ديسمبر وتعرض وقف إطلاق النار الحالي للخطر.

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