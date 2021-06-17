خلال لقائه رئيس المخابرات المصرية.. المنفي يدعو السيسي إلى زيارة ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى زيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك، خلال لقاء المنفي مع رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع رئيس المخابرات المصرية تناول تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المخابرات المصري نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

وأثنى المنفي من جانبه على «الدور الإيجابي» لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.

– الدبيبة يبحث مع رئيس «المخابرات» المصري تفعيل اللجنة المشتركة العليا

ووصل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس والتقى فور وصوله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لبحث التنسيق لزيارة الدبيبة إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، واستكمال ما اتفق عليه في كافة المجالات بين البلدين.

وبعد الاجتماع، أجري الدبيبة واللواء عباس كامل جولة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا