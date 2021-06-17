ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات كورونا في جالو

تشهد جالو ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجل مركز العزل بالمستشفى العام ما يزيد عن 125 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقوم فريق الرصد والتقصي بالواحات بإجراء 40 مسحة يومية فيما وصلت نسبة الإصابة إلى حوالي 60 بالمئة.

مع الارتفاع في أعداد الإصابات والامكانيات المحدودة لمركز العزل بالمنطقة، إلا أن الجهود قائمة، فيما يناشد القائمون على مراكز العزل المواطنين بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالإضافة إلى أخذ اللقاح المضاد للفيروس.

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