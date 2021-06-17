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ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات كورونا في جالو

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد جالو ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجل مركز العزل بالمستشفى العام ما يزيد عن 125 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقوم فريق الرصد والتقصي بالواحات بإجراء 40 مسحة يومية فيما وصلت نسبة الإصابة إلى حوالي 60 بالمئة.

مع الارتفاع في أعداد الإصابات والامكانيات المحدودة لمركز العزل بالمنطقة، إلا أن الجهود قائمة، فيما يناشد القائمون على مراكز العزل المواطنين بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالإضافة إلى أخذ اللقاح المضاد للفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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