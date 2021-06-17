ليبيا الان

مفوضية المجتمع المدني بمدينة صبراتة تختتم دورة إعداد القادة

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت بمركب تليل السياحي بمدينة صبراتة، الدورة التدريبية الثانية حول بناء القدرات وإعداد القادة، لمنظمات المجتمع المدني، التي تنظمها وتشرف عليها مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تواصلت لـ4 أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك