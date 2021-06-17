مفوضية المجتمع المدني بمدينة صبراتة تختتم دورة إعداد القادة

اختتمت بمركب تليل السياحي بمدينة صبراتة، الدورة التدريبية الثانية حول بناء القدرات وإعداد القادة، لمنظمات المجتمع المدني، التي تنظمها وتشرف عليها مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تواصلت لـ4 أيام.

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