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وزيرا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية يبحثان التعاون المشترك ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اجتماعًا بمقر وزارة التربية والتعليم، صباح الخميس، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وتناول اللقاء، اللبس الذي حصل بموضوع تسليم مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بنغازي لوزارة التربية والتعليم.

وقرر الوزيران، إلغاء الاتفاق الذي تم بين الوزاراتين وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عنه.

وفي نهاية اللقاء، عبر الوزيران، عن عمق الثقة المتبادلة بين الوزارتين، وأنهما سيواصلان التعاون المستقبلي بما يخدم الصالح العام.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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