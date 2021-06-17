الدبيبه يصطحب رئيس المخابرات المصرية لجولة في طرابلس

اصطحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في جولة لأبرز معالم مدينة طرابلس، رفقة وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وبين لمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجولة شملت ميدان الشهداء وسط العاصمة، وازقة المدينة القديمة وسوق المشير.

والتقى الدبيبه وكامل بديوان رئاسة الوزراء وبحثا سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

وأطلع كامل رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين .

وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.