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السعيطي يتفقد موقع المنخيرات جنوب المرج لتنشيطه سياحيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

توجه رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية، سامي السعيطي، على رأس وفد من الديوان إلى موقع المنخيرات جنوب مدينة المرج، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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