السعيطي يتفقد موقع المنخيرات جنوب المرج لتنشيطه سياحيا

توجه رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية، سامي السعيطي، على رأس وفد من الديوان إلى موقع المنخيرات جنوب مدينة المرج، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.
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قناة ليبيا
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