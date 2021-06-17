مصادر إعلامية: انفراج قضية منح تأشيرات دخول أفراد الجيش الإيطالي لليبيا

علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية من مصادر دبلوماسية عن انفراج قضية منح تأشيرات الدخول لأفراد من الجيش الإيطالي إلى ليبيا بحسب وكالة آكي.

وكانت مجموعة من الجنود الإيطاليين المشاركين بمهمة في ليبيا قد بقيت عالقة في انتظار تناوب أفرادها مع زملائهم المقرر قدومهم من إيطاليا، لكن السفارة الليبية لم تمنح التأشيرات اللازمة لجوازات سفرهم.

وأعلنت المصادر لـ(أدنكرونوس)، “انهاء القضية التي ستسمح للجنود (من بين أكثر من 200 عسكري)، الذين كانوا في انتظار بدلائهم، بالعودة إلى إيطاليا”.

وكان عضو حزب (إخوة إيطاليا) في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدموندو تشيريللي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، عزمه طلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في بلاده بشأن مشاكل تواجهها البعثة الايطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (Miasit)، من حيث “عدم تعاون” السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء لعناصر انتهت مدة خدمتهم في البعثة، فضلا عن توقف الامدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء “دون أي سبب”.