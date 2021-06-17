المستشار صالح يصل إلى روما ويلتقي رئيس مجلس نوابها

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى فور وصوله نظيره الإيطالي، روبيرتو فيكو، لبحث التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وحسب تصريح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد صافي، فإن المستشار صالح أوضح خلال اللقاء رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مثمنا الدور المهم للحكومة الإيطالية.

وأشار صافي إلى أن رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد بدوره على ضرورة انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد.

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