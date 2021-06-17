فريق جزائري رفيع المستوى يصل طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول فريق جزائري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، استعدادا للقيام بالترتيبات اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس إدارتها كان في استقبال الفريق الجزائري لدى وصوله إلى مقرها الرئيسي، حيث عقد الجانبان اجتماعا موسعا لمناقش الترتيبات اللازمة للعمل.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل ومناقشة الربط الليبي الجزائري».

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وسبق أن أشرف فريق خبراء تابع لشركة الكهرباء الوطنية في الجزائر على صيانة ودتين بالمشروع الاستعجالي في محطة كهرباء الخمس، في مهمة استغرقت قرابة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر 2020.

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