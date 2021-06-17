الدبيبة ورئيس المخابرات المصرية يبحثان تفعيل كافة الاتفاقيات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، والوفد الوزاري المرافق له، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أطلع رئيس المخابرات المصرية، رئيس حكومة الوحدة، على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إلى أنه تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة الدبيبة إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

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