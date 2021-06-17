منها وضع التسعيرة وأختام اللحوم.. الحويج يصدر قراراً بضوابط عمل “القصّابين”

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الخميس، القرار رقم 141 لسنة 2021، بشأن تقرير بعض الضوابط على القصابين لحماية المستهلك.

ونص القرار الذي طالعته “الساعة 24″، على بعض الضوابط منها إلزام القصابين بوضع تسعيرة لأنواع اللحوم بمكان بارز، وختم اللحوم الوطنية باللون الأحمر، والمستوردة باللون الأزرق، كذلك شهادة الذبح الإسلامي على اللحوم المجمدة.

كما نص القرار أيضاً على ضرورة وجود مبردات لحوم ومولدات كهرباء، والمحافظة على نظافة المحال، والزي الخاص بالقصابين، وعرض الشهادة الصحية بمكان بارز.

وشدد القرار على ضرورة حصول القصاب على رخصة مزاولة المهنة.