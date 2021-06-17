المنفي يدعو لعودة الشركات المصرية لليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل لضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي خلال لقائه كامل في العاصمة طرابلس على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد ودعا المنفي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

ونقل رئيس المخابرات المصري تحيات الرئيس السيسي للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.