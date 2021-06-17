موقع “بلاتن” التركي: أردوغان يدعو أذربيجان للمشاركة في استخراج النفط الليبي

كشف موقع “بلاتن” التركي، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أذربيجان للتعاون في استخراج النفط الليبي.

وقال الموقع التركي في تقرير ترجمته “الساعة 24″، إن أردوغان صرح بأن تركيا وأذربيجان سيكونان قادرين على العمل في قطاع النفط والغاز في تركيا أو ليبيا أو دول أخرى، ويمكنهما أيضًا الانخراط في أعمال “التكرير”، من خلال الهيكل المشترك الذي سيتم إنشاؤه من قبل البلدين.

وفي أثناء زيارة أردوغان لأذربيجان، رد على سؤال لصحفيين، حول ما إذا كان هناك شراكة مستقبلية مع أذربيجان في البحر الأسود أو مناطق أخرى حول الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط واستخراجهما، من خلال الإشارة إلى الشراكات القائمة في خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول بين البلدين.

وبحسب موقع “بلاتن” التركي، قال أردوغان: “على سبيل المثال، لدينا هيكل يتعلق بالبترول التركي في الوقت الحالي، وبهذا الهيكل، يمكننا اتخاذ مثل هذه الخطوة في ليبيا مع صديقنا العزيز إلهام علييف، تمامًا كما نجتمع معًا في خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول بين البلدين”.

وأعرب الرئيس التركي، عن أن كلا البلدين لديهما خبرة في استخدام موارد النفط والغاز الطبيعي، قائلا: “نظرًا لأن لدينا نفس المعرفة والخبرة، فمن الممكن حتى اتخاذ بعض الخطوات في عمليات التكرير” على حد قوله.

وأشار أردوغان إلى أن البلدين يمكنهما العمل في قطاع النفط، سواء في تركيا أو في دول أخرى، “وليس مجرد الانفتاح على أوروبا” بمثل هذه الخطوات، وفق قوله.

وتعمل أذربيجان، التي تمتلك احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، في مجالات استخراج النفط وتوزيعه وتكريره والبتروكيماويات من خلال شركة الطاقة العامة الآذارية “سوكار”، التي افتتحت مصفاة واسعة النطاق في مدينة إزمير التركية قبل بضع سنوات، وتسيطر أيضًا على مصنع البتروكيماويات “بتكيم” في تركيا.