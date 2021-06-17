صالح: مصرون على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إصرار البرلمان على أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد وعلى انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.

وبين صالح خلال لقائه أعيان ومشائخ وحكماء قبيلة شاهين في طبرق أن الإعلان الدستوري دستور حتى يعدل أو يلغى، موضحا أنه بذلك تكون القاعدة الدستورية للانتخابات موجودة فعلاً بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأكد صالح أن الوصول إلى تكوين سلطة تنفيذية موحدة يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح، وأن هدف مجلس النواب الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن المجلس يدرس بكل دقة واهتمام وضع القواعد التي يتم على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشدداً على إصرار مجلس النواب خروج البلاد من أزمتها.

وكرمت قبيلة شاهين عقيلة صالح بمنحه درع الوفاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة وعدد من النواب ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بالإضافة إلى عدد من الوزراء بالحكومة.

وأشار أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة شاهين/ عبيدات إلى جهود صالح في الحفاظ على شرعية مجلس النواب وقيادته للمرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد إلى أن وصلت لتسوية سياسية توحدت من خلالها مؤسسات الدولة رغم حجم المؤامرات للنيل من إرادة الليبيين، مثمنين دوره في بناء ودعم المؤسسة العسكرية منذ يومها الأول.