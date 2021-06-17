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المنفي يدعو السيسي لزيارة ليبيا في أقرب وقت

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وجاءت دعوة المنفي خلال استقباله رئيس المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، اليوم الخميس، في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمنفي أن اللقاء تناول تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية إلى ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأثنى المنفي على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن أمن مصر وليبيا واحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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