المنفي يلتقي رئيس المخابرات المصرية ويوجه دعوة لـ السيسي لزيارة ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى زيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك، خلال لقاء المنفي مع رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن لقاء المنفي مع رئيس المخابرات المصرية تناول تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

ونقل رئيس المخابرات المصري خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

وأثنى المنفي من جانبه على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.