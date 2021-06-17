الخارجية الإيطالية ترحب بحل أزمة التأشيرات لأفراد البعثة العسكرية في مصراتة

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، بقرار السلطات الليبية إعادة تنشيط إجراءات إصدار التأشيرات لأفراد البعثة العسكرية الإيطالية في مصراتة والتي تعمل في إطار مهمة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا «MIASIT».

واعتبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن «هذا تطور إيجابي من شأنه أن يسمح للبعثة بالعودة إلى العمل الطبيعي»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء «تمّ في ختام حوار مستمر مع سلطات طرابلس أجرته وزارة الخارجية وسفارة إيطاليا في طرابلس، في اتصال دائم مع وزارة الدفاع».

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ونقل البيان عن وزير الخارجية لويجي دي مايو قوله: «هذه النتيجة، التي أشكر عليها أيضًا الوزير (لورينزو) غويريني إشارة مهمة على التعاون الذي أبدته السلطات الليبية، وهو جزء من تعاون ثنائي أوسع وأكثر استراتيجية بين إيطاليا وليبيا».

وانتقدت أحزاب إيطالية في وقت سابق ما وصفته «عدم تعاون» السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول للعناصر البديلة بالبعثة العسكرية في مصراتة انتهت مدة خدمتهم في ليبيا، فضلا عن توقف الإمدادات المرسلة من إيطاليا الخاصة بالبعثة لعدة أشهر في الميناء «دون أي سبب».

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