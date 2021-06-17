إيطاليا ترحب بإعادة إصدار التأشيرات لأفراد بعثتها العسكرية في مصراته

أعربت وزارة الخارجية الايطالية الخميس عن ترحيبها بقرار السلطات الليبية إعادة تنشيط إجراءات إصدار التأشيرات لأفراد البعثة العسكرية الإيطالية في مصراتة العاملة في إطار مهمة المساعدة والدعم الثنائية في ليبيا (MIASIT).

وبينت الخارجية الإيطالية في مذكرة “هذا تطور إيجابي من شأنه أن يسمح للبعثة بالعودة إلى العمل الطبيعي”، والذي تمّ في “ختام حوار مستمر مع سلطات طرابلس أجرته وزارة الخارجية وسفارة إيطاليا في طرابلس، في اتصال دائم مع وزارة الدفاع” بحسب وكالة آكي.

وفي ذات الصدد، نقلت المذكرة عن وزير الخارجية لويجي دي مايو قوله: “هذه النتيجة، التي أشكر عليها أيضًا الوزير (لورينزو) غويريني إشارة مهمة على التعاون الذي أبدته السلطات الليبية، وهو جزء من تعاون ثنائي أوسع وأكثر استراتيجية بين إيطاليا وليبيا”.