شركة الكهرباء: فريق جزائري يصل طرابلس لدعم الشبكة وصيانة بعض وحدات التوليد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول فريق جزائري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، استعدادا للقيام بالترتيبات اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، في إيجاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، رصدته ” الساعة 24 “، إن مجلس إدارتها كان في استقبال الفريق الجزائري لدى وصوله إلى مقرها الرئيسي، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة للعمل.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل ومناقشة الربط الليبي الجزائري».