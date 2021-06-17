الرضا وسعفان يبحثان في طرابلس تسهيل تنقل العمالة بين البلدين

التقى وزير العمل والتأهيل، علي الرضا، رفقة وفد من الوزارة، وفدا من وزارة القوى العاملة المصرية، برئاسة الوزير محمد سعفان، وذلك لمناقشة بنود المذكرة العشرين، المتعلقة بتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بدء عمل اللجنة الفنية المكلفة بمنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، إلى جانب تأسيس غرفة عمل للطوارئ فيما يتعلق بعودة العمالة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، ما يسهل عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار.
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