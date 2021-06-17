سفير كوريا: أتمنى إرساء دعائم الأمن في ليبيا

أعرب سفير كوريا ” تشوي سونغ سو” عن تمنياته إرساء دعائم الأمن والإستقرار والإزدهار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى اليوم الخميس مع سفير كوريا بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى ليبيا.

وأعرب السفير الكوري، عن شكره لكافة التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله سواء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوزارات، والمؤسسات الأخرى كما عبر عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للجهود التى بذلها السفير الكوري، لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، طيلة فتره عمله في ليبيا.