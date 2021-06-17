وزارة الداخلية تبحث تفعيل المعبر الحدودي غدامس

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس تفعيل وتأمين المعبر الحدودي غدامس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بتعليمات من وزير الداخلية لدراسة المشاكل التي تواجه عملية تفعيل عمل المعبر الحدودي غدامس بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية عـميـــد محمـــــود عاشـــــور وبحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عـميد المبروك عبـدالحفيــــظ وعـميـــد صلاح الدين الحريزي مدير الإدارة العامة لأمن المنافد ومـــدير الإدارة العـــــامة لمكافحة المخدرات عقيـــد إبراهيم الزطريني ومــــدير إدارة الدوريات الصحــــراوية بجهاز الهجـــــــرة غير الشرعية عقيــد أبوبكر الهــــاشمي ومدير أمـــن غدامس عقيـــد محمد قليـوان بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين معبر غدامس والمناطق المحيطة به والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان إنجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها.