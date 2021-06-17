وزارة الداخلية تبحث تفعيل المعبر الحدودي غدامس

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس تفعيل وتأمين المعبر الحدودي غدامس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بتعليمات من وزير الداخلية لدراسة المشاكل التي تواجه عملية تفعيل عمل المعبر الحدودي غدامس بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية عـميـــد محمـــــود عاشـــــور وبحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عـميد المبروك عبـدالحفيــــظ وعـميـــد صلاح الدين الحريزي مدير الإدارة العامة لأمن المنافد ومـــدير الإدارة العـــــامة لمكافحة المخدرات عقيـــد إبراهيم الزطريني ومــــدير إدارة الدوريات الصحــــراوية بجهاز الهجـــــــرة غير الشرعية عقيــد أبوبكر الهــــاشمي ومدير أمـــن غدامس عقيـــد محمد قليـوان بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين معبر غدامس والمناطق المحيطة به والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان إنجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها.
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