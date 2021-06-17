اجتماع أمني لاستعراض خطط تأمين معبر غدامس الحدودي

استعرضت اللجنة المشكلة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لدراسة المشاكل التي تواجه تفعيل العمل بمعبر غدامس الحدودي غرب البلاد، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المنفذ الحدودي مع الجزائر.

وضم الاجتماع حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية، رصدته ” الساعة 24 “، رئيس جهــــاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العميد صلاح الدين الحريزي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،ـ العقيد إبراهيم الزطيني، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير الشرعية، العقيد أبوبكر الهاشمي، ومدير أمن غدامس العقيد محمد قليوان.

وقال البيان إن الاجتماع استعرض «الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المعبر والمناطق المحيطة به والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها، لضمان إنجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها».