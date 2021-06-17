قبيلة أزوية تكرم أبنائها الخريجين من الدفعة 53 بالكلية العسكرية توكرة

نظم المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية في أجدابيا حفل تكريم لأبناءها الخريجين من الدفعة الثالثة والخمسين بالكلية العسكرية توكرة.

وخلال الحفل الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة من اللواء طارق بن زياد المعزز ومسؤولي الجهات الأمنية ولفيف من أعيان ومشايخ القبيلة وإدارة التوجيه المعنوي والإعلاميين ألقي خلاله كلمات بارك فيها للخريجين بتخرجهم التي أشارت في مجملها أن الخرجين سيمثلون رافداً وسنداً قوياً لزملائهم في سبيل حماية الوطن والدفاع عن مقدراته.

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