أردوغان ينتهك السيادة الليبية مرة أخرى ويعرض على أذربيجان تنقيب النفط الليبي في غياب تام للجانب الليبي

أكد موقع شؤون تركية المهتم بشؤون النظام التركي ان الرئيس التركي رجب أردوغان عرض على الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مشاركة شركات البترول الأذرية المشاركة والتعاون في استخراج النفط الليبي.

وأشار الموقع إلى أن إلهام علييف رحب بالعرض التركي، فيما يعتبر وقاحة واعتداءً على حقوق ليبيا في إدارة مواردها.

يذكر أن الحكومة المؤقتة والرئاسي لم تعلقا على هذه التدخلات السافرة وحديث أردوغان عن النفط الليبي وكأنه ملكية تركية بعد تعزيز تواجد الاحتلال التركي في غرب البلاد.

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