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أردوغان ينتهك السيادة الليبية مرة أخرى ويعرض على أذربيجان تنقيب النفط الليبي في غياب تام للجانب الليبي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد موقع شؤون تركية المهتم بشؤون النظام التركي ان الرئيس التركي رجب أردوغان عرض على الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مشاركة شركات البترول الأذرية المشاركة والتعاون في استخراج النفط الليبي.

وأشار الموقع إلى أن إلهام علييف رحب بالعرض التركي، فيما يعتبر وقاحة واعتداءً على حقوق ليبيا في إدارة مواردها.

يذكر أن الحكومة المؤقتة والرئاسي لم تعلقا على هذه التدخلات السافرة وحديث  أردوغان عن النفط الليبي وكأنه ملكية تركية بعد تعزيز تواجد الاحتلال التركي في غرب البلاد.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • اردوغان مستعمر يتصرف وفق ماهو متوفر لديه هو محتل أقليم غرب ليبيا واردوغان من عيّن دبيبه علي رأس حكومة العماله الدبيبيه خلفا حكومة السراج العميله فالمحتل اي اردوغان يتصرف وفق معطيات متوفره لديه هو الآمر الناهي في غرب البلاد الليبيه ولكن اللطمه علي وجهه وعلي عملاءه في غرب البلاد الليبيه ان 80% من النفط الليبي المنطقه الشرقيه وسيطرته علي غرب البلاد عندما مكنوه العملاء منها لم تآتي أُكلّها بالوجه المطلوب الذي كان بعتقده فأن كان وجد في غرب البلاد مخانيث فرطوا في الارض وتنازلوا للاتراك عن العرض فأن احفاد المختار في شرق وجنوب البلاد لا ولن يفرطوا لا في الارص ولا في العرض ولن يضيفوا الاتراك في دار مع زوجاتهم واصغارهم

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