لمخالفته الشروط الصحية.. الرقابة على الأغذية يُغلق مصنع الشمعدان بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مصنع الشمعدان المتخصص في صناعة المواد الغذائية والمعلبات، بسبب مخالفته للشروط الصحية والرقابية.

وقال المركز في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك إن قرار الإغلاق جاء لعدم توفر الشروط الصحية والقياسية المطلوبة.

وأكد البيان أن مفتشي الرقابة على الأغذية فرع طرابلس، أجروا جولة تفتيشية داخل المصنع وتبين لهم أن النظافة العامة بالمكان سيئة، كما أن الإضاءة تحتاج إلى تقوية، والجدران بحاجة إلى الطلاء، وأن المخزن بحاجة إلى ترتيب وتركيب تكييف.

ورصد المفتشون عدم تجديد برنامج مكافحة الآفات، وعدم الالتزام بالنظافة الدورية لخزان المياه والخلاطات.