وكيل وزارة الخارجية يلتقي القائم بالأعمال اليوناني

التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عيسى خليل القائم بالأعمال اليوناني، ايوانيس ستما انيكوس بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس.

ورحب وكيل وزارة الخارجية بالخطوات التي اتخذتها اليونان ومنها إعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وخاصة بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس إلى ليبيا في السادس من أبريل الماضي، وكذلك الزيارة التي آداها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى اليونان ، في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين