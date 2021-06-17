بوجواري يزور مطار بنينا ويبحث سير العمل بداخله

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري مع مدير عام مطار بنينا الدولي سير العمل داخل المطار والوقوف على أهم الاحتياجات والنواقص التي تعيق العمل.

بوجواري أجرى زيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي تفقد خلالها أعمال التنفيذ لصالة الركاب رقم واحد وطبيعة الأعمال الجارية بمشروع الصالة.

وكانت إدارة المطار قد أعلنت مطلع يونيو الجاري البدء في تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة شركة نيمو الكورية موضحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الهيكل المعدني للصالة قد وصل.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

