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بوجواري يزور مطار بنينا ويبحث سير العمل بداخله

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري مع مدير عام مطار بنينا الدولي سير العمل داخل المطار والوقوف على أهم الاحتياجات والنواقص التي تعيق العمل.

بوجواري أجرى زيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي تفقد خلالها أعمال التنفيذ لصالة الركاب رقم واحد وطبيعة الأعمال الجارية بمشروع الصالة.

وكانت إدارة المطار  قد أعلنت مطلع يونيو الجاري البدء في تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة شركة نيمو الكورية موضحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الهيكل المعدني للصالة قد وصل.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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