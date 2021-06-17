في العدد 291.. سلطة ليبيا الجديدة:حصاد مر في اختبار ال 100 .. وهذه مطالب الليبيين في استطلاع «الوسط»

صدر اليوم الخميس العدد 291 من جريدة الوسط، وفي صدر صفحته الأولى قصة رئيسية بعنوان «سلطة ليبيا الجديدة: حصاد مر في اختبار ال100 يوم ».

القصة الرئيسية استندت في ما ذهبت إليه، على أن السلطة الجديدة لم تحقق أي اختراقات في مسارات خارطة الطريق، مشيرة إلى تعطل تمرير الميزانية وتعثر توحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار إغلاق الطريق الساحلي، وأيضا إلى وجود محاولات مستميتة لمصادرة حق الشعب في اختيار رئيسه وعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها.

النفوذ الفرنسي

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعا يرصد تحركات فرنسية لبسط نفوذ باريس داخل ليبيا عبر بوابة تونس والجزائر، وذلك في مقابل زيادة النفوذ الروسي والتركي، فيما تتناوب دول المغرب العربي رعاية مراحل المصالحة الليبية التي لم تكتمل بعد.

الانتخابات الديمقراطية مطلب شعبي

أما الصفحة الرابعة فتضم استطلاع «الوسط» لآراء عدد من المواطنين، كلهم أجمعوا على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها تحت مراقبة دولية.

حصار الجائحة

وتتصدر الصفحة الخامسة جهود محاصرة جائحة كورونا، بعد وصول عدد من تلقوا اللقاح إلى 350 ألف شخص حسب تصريحات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

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الصفحة كلها خصصت لرصد المشاكل الصحية العاجلة في ليبيا، ومنها موضوع النقص الحاد في جرعات الإنسولين الذي يهدد حياة مرضى السكري في مدينة بني وليد، وبجواره موضوع لدغات العقارب التي تمثل سببا مباشرا لوفيات عدد من سكان الجنوب الليبي مع مطلع كل صيف.

تقارير عربية

وتضم الصفحة السادسة موضوعات عربية عدة، منها تقرير عن أول انتخابات جزائرية بعد الحراك، وعودة الاحتجاجات إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد تحرير أسعار المحروقات، بجانب رصد لآخر تطورات محاكمة الموقوفين في الأردن على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتصدرت تغطية الانتخابات الرئاسية في إيران الصفحة السابعة المخصصة لمتابعة الشؤون الدولية.

الاستثمار في الجنوب الليبي

وعلى صفحات الاقتصاد نطالع تقريرا موسعا حول خطة تشغيل عدد من الشركات وزيادة الاستثمارات في مدن الجنوب الليبي، باعتبار الاستثمار أحد أهم آليات توفير الأمن.

وفي الصفحة الثقافية نجد تقريرا يرصد اكتشاف كهف أثري كبير في منطقة ميراد مسعود الليبية.

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ومن الثقافة إلى الفن نطالع عدة موضوعات، منها افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي في مصر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

مواجهة الحسم لفرسان المتوسط

ومن الفن إلى المنافسات الرياضية وتغطية موسعة لاستعدادات المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» لمواجهة نظيره السوداني «صقور الجديان»، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتأهل الفائز بها مباشرة إلى نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر للمرة الأولى تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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