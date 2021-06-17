التضامن الاجتماعي يقف على احتياجات دار رعاية البنين بالجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

قام رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين التابعة لفرع الجبل الأخضر، وذلك للوقف على احتياجات الدار.

وأطلع الجعيبي على مرافق المؤسسة للوقوف على أهم احتياجاتها، حيث أطلعه نزلاء موظفي الدار على أبرز العراقيل التي تواجه سير العمل والاحتياجات التي طالب بها نزلاء الدار.

وطالب الجعيبي بضرورة التواصل مع إدارات المؤسسات وحصر هذه النواقص والمتطلبات وإحالتها للهيئة حتى يتسنى وضع حلول سريعة لها.

وقدمت إدارة صندوق التضامن الاجتماعي في ختام الزيارة بعض الهدايا الرمزية لنزلاء المؤسسة .