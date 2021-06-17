اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ينظمون جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية

طرابلس 17 يونيو 2021 (وال)- نظم اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية اليوم الخميس بطرابلس، جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية تحت عنوان “المصالحة الوطنية أسباب تعترها وسبل تحقيقها”.

هذا وتضمنت فعّاليات الجلسة الحوارية؛ إلقاء أربعة جلسات تناولت المشاكل والمعوقات التي تواجه المصالحة الوطنية وكيفية معالجتها .

وكانت الجلسة الأولى؛ تحت عنوان “محاورة الشخصيات السياسية” بتقديم “كمال حذيفة”،”اسعد زهيو”، ناقشت أسباب تعتر المصالحة من انقسام للمؤسسات وعدم وجود سلطة موحدة تمثل كافة الليبيين، وضرورة تطبيق مبادئ المساوئ وتكافئ الفرص دون تمييز وفق النصوص الدستورية والقانونية.

وأما الجلسة الثانية؛ فكانت تحت عنوان “محاورة الشخصيات الاجتماعية” تقديم “عبد السلام حراقة”،”حسين البشيري”،”بداد قنصو”،”صالح معيوف” تناولوا تجارب وتاريخ المصالحة الوطنية في ليبيا، وأبعاد التدخلات الأممية وتأثيرها على مشروع المصالحة .

وجاءت الجلسة الثالثة؛ تحت عنوان “محاورة الشخصيات النسائية” بتقديم “ناجية العطراق”،”زاهية علي”،”حنان الصويعي”، تم خلالها مناقشة الجانب القانوني للمصالحة، ودور المرأة في مشروع المصالحة، والتجارب الدولية، ووضع خطة عمل بمراحل واضحة.

وتحت عنوان “محاورة الشخصيات الأكاديمية” جاءت الجلسة الرابعة؛ بتقديم كل من “محمد شرف الدين”،”يوسف الصيد”،”سالم الهريشي” ناقش فيها المشاركون أبعاد التدخلات الأجنبية في مشروع المصالحة، وتكثيف الجهود الوطنية لحل المشاكل التي تواجه المصالحة الوطنية .

وحضر فعّاليات الجلسة الحوارية التي أقيمت بالأكاديمية الليبية جنزور؛ كل من : رئيس الأكاديمية الليبية “رمضان المدني”، رئيس اتحاد أعضاء هيئة التدريس “رجب الكاسح”، وعدد من أساتذة علم الاجتماع والمختصين والمهتمين بمشروع المصالحة، وفي ختام الجلسة تم توزيع شهادات ودروع المشاركة على الحضور. (وال)

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