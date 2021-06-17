مبروكة عثمان تقف على الواقع الثقافي في اجدابيا

ناقشت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مع عميد بلدية اجدابيا، إمبارك المنفي، أوضاع البنية الثقافية والمشهد الثقافي بالمدينة.

وعقدت الوزيرة، بعد جولة تفقدية في المدينة شملت مشروع المركز الثقافي ومكتبة الطفل ومكتب الثقافة اجدابيا، اجتماعا بمديري مكاتب سلوق واجخرة ومرادة وجالو وانتلات البيضان، وكذلك أوجلة وقمينس والابيار وبنغازي، لبحث احتياجاتهم وأهم العوائق والمشاكل التي تواجههم.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها جاءت للاطلاع على البنية الثقافية والواقع الثقافي لهذه البلدية، للوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل هذه المرافق، والاستماع إلى مطالب المنطقة ثقافيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية