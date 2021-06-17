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بلينكن يؤكد للمنقوش ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فورا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فورا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن والمنقوش شددا، الخميس، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بلينكن، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه بحث مع المنقوش مؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو حول ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة “ستعمل بشكل وثيق مع الشعب الليبي والشركاء الدوليين لدعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • نعم يابلنكن هذا هو الهدف السامي الذي يسعي الي تحقيقهكل من المشير والوزيره نجلاء فهما من يسعي لطرد المحتل وإعادة للوطن كرامته فليس هناك جيش منقسم ولا اريد من أحد ان يطالب بتوحد الجيش هذا خطأ لغوي فادح ان تقارن عصابات الاوغاد بأسود الجيش حماة البلاد فعند الليبيين جيش وطني مقر قيادته في شرق البلاد لكن هو جيش كل الشرفاء الليبيين جيش بمعني الكلمه حاز علي الترتيب التاسع في جيوش افريقيا وعندنا عصابات الجريمه المنظمه ليسوا جيش ولا يمكن ان يرتقوا الي مستوي الجيش كون معظمهم من خريجي الحبوس الذين هربوا من السجون عقب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة حلف الناتو ضد حكم القذافي والتي انطلقت يوم 19/3/2011 والبعض الآخر من المدمنين والعاملين في تهريب البشر والوقود والمخدرات فالذي يجب ان تقوله بدلا عن كلمة توحيد الجيش الصح ان تقول تفكيك العصابات المسلحه في غرب البلاد التي تسطو علي ارزاق الناس بقوة السلاح وتمارس الخطف في مقابل فديه للافراج علي المخطوف فالصواب الذي علي الجميع قوله هو تفكيك العصابات في غرب البلاد ورفع الحظر استيراد السلاح علي تاسع جيش في افريقيا

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