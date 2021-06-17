بلينكن يؤكد للمنقوش ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فورا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فورا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن والمنقوش شددا، الخميس، على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بلينكن، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه بحث مع المنقوش مؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو حول ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة “ستعمل بشكل وثيق مع الشعب الليبي والشركاء الدوليين لدعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021”.

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